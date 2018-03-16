Ополченцы ЛНР предотвратили новую атаку украинских диверсантов

Ополченцы Луганской народной республики предотвратили новую террористическую атаку, которую попытались осуществить украинские диверсанты. Об этом заявили власти самопровозглашенного государства.

В сообщении, оказавшемся в распоряжении информационного агентства «Новороссия», говорится, что в четверг в одном из поселков Лутугинского района было обнаружено и обезврежено взрывное устройство, заложенное в электроподстанции. В случае приведения бомбы в действие без света и тепла остались бы более пяти тысяч человек.

Ранее стало известно о планах Вооруженных сил Украины по захвату «серой зоны» Донбасса.