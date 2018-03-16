Ополченцы ЛНР предотвратили новую атаку украинских диверсантов
16 марта 2018, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]
Ополченцы Луганской народной республики предотвратили новую террористическую атаку, которую попытались осуществить украинские диверсанты. Об этом заявили власти самопровозглашенного государства.
В сообщении, оказавшемся в распоряжении информационного агентства «Новороссия», говорится, что в четверг в одном из поселков Лутугинского района было обнаружено и обезврежено взрывное устройство, заложенное в электроподстанции. В случае приведения бомбы в действие без света и тепла остались бы более пяти тысяч человек.
Ранее стало известно о планах Вооруженных сил Украины по захвату «серой зоны» Донбасса.
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