Антропологи откопали продвинутые технологии у древних людей

Антропологи Национального музея естественной истории Смитсоновского института выяснили, каким способом древние люди повысили свои шансы на выживание в условиях климатической нестабильности.

Ученые опубликовали результаты археологической экспедиции в Кению. Самые первые находки, подтверждающие существование человека на этой территории, датируются 1,2 миллиона лет назад. Однако во время раскопок в регионе Олоргесайли были найдены новые артефакты, возраст которых составляет 305 – 320 тысяч лет, что совпадает с периодом климатической нестабильности в регионе раскопок, сообщает Lenta.ru.

Исследователи обнаружили более сложные инструменты для разных сфер деятельности, чем универсальное рубило, которым обычно пользовались древние люди. Некоторые инструменты сделаны из обсидиана, источник которого находился в нескольких десятках километров от места находки. Также были найдены кристаллы охры и марганца, которые использовались в качестве красителей.

Ученые предполагают, что климатические изменения в окружающей среде того периода явились катализатором технологического и социального прорыва у древних людей. А новые технологии повысили их шансы на выживание.