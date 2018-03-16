Саудовский принц пригрозил миру созданием ядерного оружия
16 марта 2018, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]
Эр-Рияд займется созданием ядерного оружия, если усилия Ирана в этом направлении увенчаются успехом. С таким предостережением в адрес мирового сообщества в интервью СМИ выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман.
Заявление принца передал американский телеканал CBS. По словам представителя саудовского руководства, в настоящее время его стране атомная бомба не нужна. Однако после ее появления у Ирана Саудовская Аравия будет вынуждена последовать примеру Тегерана.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин назвал причины, которые могут заставить Москву применить ядерное оружие.
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