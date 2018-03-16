Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Грузией

Европейский союз в скором времени может принять решение приостановить безвизовый режим с Грузией. Соответствующую информацию в пятницу, 16 марта, предоставил посол Франции в стране Паскаль Менье.

Это произойдет, если и в дальнейшем будет увеличиваться количество грузинских граждан, которые являются соискателями убежища в европейских странах, передает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на издание Sputnik Грузия. Нередко, как уточняется, они нарушают сроки пребывания на территории того или иного государства.

Отмечается, что уже в течение некоторого времени страны ЕС публично выражают недовольство по данному вопросу. С такими заявлениями уже выступили власти Франции, Германии, Исландии и Швеции.