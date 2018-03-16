Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин рассказал, почему вещество, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, нельзя было провезти в чемодане.

По словам специалиста "Новичок" обладает весьма резким и довольно неприятным запахом, вследствие чего его крайне сложно подложить и применить незаметно, передает РИА "Новости". Ранее в СМИ появилась информация, что нервно-паралитическое вещество могло быть подложено в чемодан дочери Скрипаля Юлии еще в Москве.

Никулин также отметил, что в ходе нападения, очевидно, действовал непрофессионал, поскольку он подверг неоправданному риску огромное количество людей. По мнению эксперта, подобные шаги не похожи на спланированную акцию сотрудника спецслужб.