Эксперт объяснил, почему вещество "Новичок" нельзя было провезти в чемодане
16 марта 2018, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]
Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин рассказал, почему вещество, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, нельзя было провезти в чемодане.
По словам специалиста "Новичок" обладает весьма резким и довольно неприятным запахом, вследствие чего его крайне сложно подложить и применить незаметно, передает РИА "Новости". Ранее в СМИ появилась информация, что нервно-паралитическое вещество могло быть подложено в чемодан дочери Скрипаля Юлии еще в Москве.
Никулин также отметил, что в ходе нападения, очевидно, действовал непрофессионал, поскольку он подверг неоправданному риску огромное количество людей. По мнению эксперта, подобные шаги не похожи на спланированную акцию сотрудника спецслужб.
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