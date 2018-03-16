Деятельности ученых из Латвии в Антарктиде препятствуют птицы
16 марта 2018, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]
Птицы не позволяют латвийским ученым проводить исследования в Антарктиде. Специалисты отмечают, что пернатые крайне возмущены присутствием людей и стараются всячески навредить им в их деятельности.
Согласно последней информации, птицы постоянно передвигают технику ученых с места на место, а иногда и вовсе ее воруют, передает портал "Свободная пресса", ссылаясь на издание Sputnik Латвия.
Исследователи подчеркивают, что подобным мелким хулиганством занимаются не все пернатые Антарктиды. В частности, пингвины невероятно доброжелательно настроены по отношению к экспертам, более того, им даже нравится наблюдать за работой.
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