Деятельности ученых из Латвии в Антарктиде препятствуют птицы

Птицы не позволяют латвийским ученым проводить исследования в Антарктиде. Специалисты отмечают, что пернатые крайне возмущены присутствием людей и стараются всячески навредить им в их деятельности.

Согласно последней информации, птицы постоянно передвигают технику ученых с места на место, а иногда и вовсе ее воруют, передает портал "Свободная пресса", ссылаясь на издание Sputnik Латвия.

Исследователи подчеркивают, что подобным мелким хулиганством занимаются не все пернатые Антарктиды. В частности, пингвины невероятно доброжелательно настроены по отношению к экспертам, более того, им даже нравится наблюдать за работой.