Пушков считает, что Терезе Мэй следует взять на работу генпрокурора Украины
16 марта 2018, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков дал совет премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Политик рекомендует ей взять на работу генпрокурора Украины Юрия Луценко.
Сенатор остался под большим впечатлением от того, что Луценко обвинил депутата Верховной рады Надежду Савченко в разработке плана теракта, передает "Свободная пресса". На своей страничке в социальной сети Twitter Пушков написал, что Терезе Мэй необходимо срочно приглашать украинского генпрокурора на какой-нибудь пост, поскольку его фантазии насчет "страшной атаки" в Киеве являются просто поразительными.
Ранее стало известно, что Надежда Савченко может быть в скором времени привлечена к уголовной ответственности.
Генерал Ивашов о закрытом небе для ВВС США
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: