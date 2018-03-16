Пушков считает, что Терезе Мэй следует взять на работу генпрокурора Украины

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков дал совет премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Политик рекомендует ей взять на работу генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Сенатор остался под большим впечатлением от того, что Луценко обвинил депутата Верховной рады Надежду Савченко в разработке плана теракта, передает "Свободная пресса". На своей страничке в социальной сети Twitter Пушков написал, что Терезе Мэй необходимо срочно приглашать украинского генпрокурора на какой-нибудь пост, поскольку его фантазии насчет "страшной атаки" в Киеве являются просто поразительными.

Ранее стало известно, что Надежда Савченко может быть в скором времени привлечена к уголовной ответственности.