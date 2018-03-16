Пентагон подготовил сценарий уничтожения российских систем ПВО в Сирии

Западные СМИ сообщили, что Россия перебросила в Сирию несколько батарей зенитной ракетной системы С-400. Не исключено, что в будущем им придется столкнуться с новейшей американской разработкой – лазерными дронами Avenger («Мститель»).

Avenger – ударный беспилотник, который должен прийти на смену устаревшим аппаратам, состоящим на вооружении ВВС США. О том, что американцы работают над созданием данного дрона, стало известно в 2009 году. В 2015-м состоялось испытание лазера, которым планируется оснастить «Мстителя».

Из публикаций СМИ следует, что Avenger обладает весьма внушительными габаритами, это позволяет ему взять на борт до трех тонн полезной нагрузки. Благодаря мощному двигателю беспилотник способен разгоняться до 740 км/ч. В число боевых задач лазерного дрона входит уничтожение наземных сил противовоздушной обороны противника.









Авторы канала SMP в «Яндекс. Дзен» пишут, что министерство обороны Соединенных Штатов подготовило сценарий, предусматривающий применение «Мстителей» против российских комплексов ПВО С-400, размещенных на территории Сирии. По данным экспертов, Пентагон решил использовать беспилотники в вероятном конфликте, так как они дешевле в эксплуатации, чем истребители пятого поколения F-22 и F-35.









Американские стратеги предполагают, что первыми в дело вступят дроны MQ-9 Reaper («Жнец»), которых планируется запустить в большом количестве. Задача «Жнецов» - определение местоположения комплексов. Когда они будут обнаружены, «Мстители», обладающие мощным лазерным лучом, «ослепят» С-400, выведя из строя их радары. Довершить операцию, согласно замыслу Пентагона, должна авиация.

Вероятность военного столкновения США и России в Сирии в настоящее время высока как никогда. Причиной очередного обострения ситуации вокруг арабской республики стало наступление правительственной армии в районе Восточной Гуты. Вашингтон заявил, что в случае продолжения боевых действий американская армия нанесет удар по Дамаску. В Минобороны РФ в ответ предупредили, что при возникновении угрозы для жизни российских граждан самолеты и корабли США, выпустившие ракеты, будут уничтожены.