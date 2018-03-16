По гуманитарному коридору из Восточной Гуты вывели 11 640 человек

Жители Восточной Гуты начали активно покидать занятый боевиками район через созданные гуманитарные коридоры. Из зоны боевых действий удалось вывести уже 11 640 человек.

Через гуманитарный коридор, созданный в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин с начала действия гуманитарных пауз вышло 728 человек. В четверг был открыт второй гуманитарный коридор, он проходит через поселения Хаммурия и Сакбаи Хаззэ. Через него выведено 10 912 человек. Всего же за время действия гуманитарных пауз территорию Восточной Гуты покинули 11 640 человек, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

Руководитель ЦПВС отметил также, что со стороны боевиков продолжаются нарушения режима прекращения огня. Террористы продолжают обстрел жилых кварталов и пригородов Дамаска. За последние сутки данных о погибших в результате обстрелов не поступало. Местные жители, до сих пор остающиеся в зоне боевых действий, получили 137 тонн гуманитарной помощи (продукты питания, медикаменты, питание для детей). Гуманитарный конвой доставил груз в город Дума при содействии ЦПВС, сообщает РИА Новости.