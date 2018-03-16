Стало известно о грядущем разводе сына Дональда Трампа
16 марта 2018, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]
В минувший четверг, 15 марта, стало известно, что старший сын президента США Дональда Трампа разводится. Супруга мужчины накануне официально подала заявление о расторжении брака в суд на Манхэттене.
Согласно последним данным, на расставание согласны оба супруга, вследствие чего длительных тяжб из-за раздела имущества и опеки над детьми не ожидается, передает kp.ru.
Отмечается, что Дональд Трамп-младший в течение последних тринадцати лет был женат на модели Ванессе Хейдон. В браке у них родились три сына и две дочери. Никакой информации о том, что именно стало причиной распада семьи, пока не поступало.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Сын Трампа считает своего отца самым энергичным человеком в мире