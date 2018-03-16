Озвучены планы ВСУ по захвату «серой зоны» Донбасса

Вооруженные силы Украины намерены продолжать захват населенных пунктов, находящихся в «серой зоне» Донбасса. Об этом заявили власти Донецкой народной республики.

В официальном сообщении, процитированном «Русской весной», говорится, что украинские силовики собираются воспользоваться действующим перемирием для установки контроля над селом Викторовка. Власти ДНР призвали международное сообщество не допустить такого развития событий.

«Серая зона» разделяет позиции ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса и ВСУ. В ноябре прошлого года украинская армия захватила села Гладосово и Травневое, расположенные на данной территории.