Серийный убийца, известный как "чулочный душитель", был казнен в американском штате Джорджия. Согласно последней информации журналистов, 67-летнему осужденному была сделана специальная инъекция.

Мужчина по имени Карлтон Гэри, как уточняет в пятницу телеканал WRBL, был приговорен к смертной казни еще в 1986 году. Полиция утверждает, что он лишил жизни трех пожилых женщин, задушив их чулками. Есть информация о том, что Гэри напал еще на девять дам, однако подтвердить эти данные так и не удалось.

Источник в тюрьме, где находился осужденный, утверждает, что мужчина наотрез отказался от своего последнего в жизни ужина.