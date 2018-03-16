В США казнили серийного убийцу, известного как "чулочный душитель"
16 марта 2018, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]
Серийный убийца, известный как "чулочный душитель", был казнен в американском штате Джорджия. Согласно последней информации журналистов, 67-летнему осужденному была сделана специальная инъекция.
Мужчина по имени Карлтон Гэри, как уточняет в пятницу телеканал WRBL, был приговорен к смертной казни еще в 1986 году. Полиция утверждает, что он лишил жизни трех пожилых женщин, задушив их чулками. Есть информация о том, что Гэри напал еще на девять дам, однако подтвердить эти данные так и не удалось.
Источник в тюрьме, где находился осужденный, утверждает, что мужчина наотрез отказался от своего последнего в жизни ужина.
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