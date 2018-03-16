Пентагон попугал конгресс новым российским оружием
16 марта 2018, 08:27 [ «Аргументы Недели» ]
В министерстве обороны Соединенных Штатов заявили, что у России появилось новое оружие, угрожающее свободе передвижения американской армии. Об этих системах на слушаниях в конгрессе рассказал генерал Кертис Скапаротти.
Представитель Пентагона сообщил законодателям, что Москва модернизирует свои ядерные силы, а также разрабатывает и внедряет высокоточное оружие, пишет «Русская весна». По словам Скапаротти, расширение Россией своих военных возможностей угрожает свободе передвижения американских сухопутных войск, флота и авиации.
Ранее в Пентагоне озвучили план уничтожения РФ с помощью удара, осуществленного подводными лодками.
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