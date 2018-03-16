Пентагон попугал конгресс новым российским оружием

В министерстве обороны Соединенных Штатов заявили, что у России появилось новое оружие, угрожающее свободе передвижения американской армии. Об этих системах на слушаниях в конгрессе рассказал генерал Кертис Скапаротти.

Представитель Пентагона сообщил законодателям, что Москва модернизирует свои ядерные силы, а также разрабатывает и внедряет высокоточное оружие, пишет «Русская весна». По словам Скапаротти, расширение Россией своих военных возможностей угрожает свободе передвижения американских сухопутных войск, флота и авиации.

Ранее в Пентагоне озвучили план уничтожения РФ с помощью удара, осуществленного подводными лодками.