Пешеходный мост рухнул в Майами, погибли люди
15 марта 2018, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]
В американском штате Флорида в четверг внезапно рухнул пешеходный мост. Конструкция, которая находилась в процессе строительства, располагалась рядом с кампусом Международного университета в Майами.
Согласно последней информации, под упавшим мостом было припарковано большое количество автомобилей. Как сообщает сегодня местный телеканал WTVJ, журналисты располагают информацией о погибших и пострадавших в результате случившегося.
В настоящий момент на месте инцидента проводятся спасательные работы. Данных о причинах обрушения моста пока не поступало, передает РИА "Новости".
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