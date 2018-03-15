Пешеходный мост рухнул в Майами, погибли люди

В американском штате Флорида в четверг внезапно рухнул пешеходный мост. Конструкция, которая находилась в процессе строительства, располагалась рядом с кампусом Международного университета в Майами.

Согласно последней информации, под упавшим мостом было припарковано большое количество автомобилей. Как сообщает сегодня местный телеканал WTVJ, журналисты располагают информацией о погибших и пострадавших в результате случившегося.

В настоящий момент на месте инцидента проводятся спасательные работы. Данных о причинах обрушения моста пока не поступало, передает РИА "Новости".