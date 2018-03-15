Родные моряков с пропавшей 15 ноября аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой. Российских специалистов призывают продолжать поиски субмарины.

Брат одного из членов экипажа Клаудио Родригес подчеркнул, что обращение к Путину подписали двенадцать членов семей моряков, передает в четверг, 15 марта, РИА "Новости". Отметим, что для изучения дна ранее использовалось океанографическое исследовательское судно ВМФ "Янтарь".

Напомним, на борту пропавшей подлодки находились 44 человека, в частности женщина-подводник Мария Кравчик. Не исключено, что на субмарине произошел взрыв.