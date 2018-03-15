Родные моряков пропавшей подлодки "Сан-Хуан" просят Россию продолжать поиски
15 марта 2018, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]
Родные моряков с пропавшей 15 ноября аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой. Российских специалистов призывают продолжать поиски субмарины.
Брат одного из членов экипажа Клаудио Родригес подчеркнул, что обращение к Путину подписали двенадцать членов семей моряков, передает в четверг, 15 марта, РИА "Новости". Отметим, что для изучения дна ранее использовалось океанографическое исследовательское судно ВМФ "Янтарь".
Напомним, на борту пропавшей подлодки находились 44 человека, в частности женщина-подводник Мария Кравчик. Не исключено, что на субмарине произошел взрыв.
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