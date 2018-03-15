Британская королева официально одобрила брак внука с американской актрисой
15 марта 2018, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]
Британская королева Елизавета II официально одобрила брак своего внука принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл. Соответствующую информацию в четверг, 15 марта, предоставили в Тайном совете.
Уточняется, что действующий на территории Соединенного Королевства Акт о престолонаследии требует, чтобы монарх формально одобрил брак членов королевской семьи, которыt находятся на первых шести позициях в очереди на престол, передает ТАСС.
Отметим, что принц Гарри в настоящий момент является пятым наследником британского престола. Перед ним находятся его отец принц Чарльз и брат принц Уильям, а также племянники – принц Джордж и принцесса Шарлотта.
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