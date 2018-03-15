Египетский лидер сообщил, что готов лично вступить в бой с террористами

В четверг, 14 марта, египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси сделал заявление, которое многих удивило. Политик сообщил, что готов лично надеть военную форму и вступить в борьбу с террористами.

По словам президента Египта, он согласен встать рядом с офицерами и солдатами, чтобы искоренить это ужасное явление – терроризм, передает сегодня РИА "Новости".

Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе конференции, посвященной военным, которые погибли от рук боевиков, подчеркнул, что жители его страны вынуждены жертвовать жизнями своих сыновей, чтобы миллионы египтян могли спокойно спать и чувствовать себя защищенными.