Египетский лидер сообщил, что готов лично вступить в бой с террористами
15 марта 2018, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 14 марта, египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси сделал заявление, которое многих удивило. Политик сообщил, что готов лично надеть военную форму и вступить в борьбу с террористами.
По словам президента Египта, он согласен встать рядом с офицерами и солдатами, чтобы искоренить это ужасное явление – терроризм, передает сегодня РИА "Новости".
Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе конференции, посвященной военным, которые погибли от рук боевиков, подчеркнул, что жители его страны вынуждены жертвовать жизнями своих сыновей, чтобы миллионы египтян могли спокойно спать и чувствовать себя защищенными.
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