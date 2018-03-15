Стало известно, какой город мира является самым дешевым для жизни
15 марта 2018, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты составили рейтинг самых дешевых для проживания городов мира. Согласно последней информации, за основу данного исследования эксперты решили взять уровень жизни в американском Нью-Йорке.
Выяснилось, что в 2018 году максимально дешевым городом назвали столицу Сирии Дамаск. Как сообщается на страницах издания The Economist Intelligence Unit, далее следуют Каракас, Алма-Ата, Лагос, а также Бангалор.
Что касается самых дорогих городов планеты, то первое место в данном списке занял город-государство Сингапур. Также в топе оказались Париж, Цюрих, Гонконг и Осло. Интересно, что ранее был составлен рейтинг самых развитых на данный момент городов мира, и лидером также стал Сингапур.
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