Стало известно, какой город мира является самым дешевым для жизни

Специалисты составили рейтинг самых дешевых для проживания городов мира. Согласно последней информации, за основу данного исследования эксперты решили взять уровень жизни в американском Нью-Йорке.

Выяснилось, что в 2018 году максимально дешевым городом назвали столицу Сирии Дамаск. Как сообщается на страницах издания The Economist Intelligence Unit, далее следуют Каракас, Алма-Ата, Лагос, а также Бангалор.

Что касается самых дорогих городов планеты, то первое место в данном списке занял город-государство Сингапур. Также в топе оказались Париж, Цюрих, Гонконг и Осло. Интересно, что ранее был составлен рейтинг самых развитых на данный момент городов мира, и лидером также стал Сингапур.