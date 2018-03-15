Взрыв прогремел на химзаводе в Техасе

В четверг, 15 марта, на химическом заводе техасском городе Крессон прогремел взрыв. Согласно последней информации пожарных, прибывших на место случившегося, в результате происшествия пострадали люди.

Уточняется, что один человек ранен, а еще один в настоящий момент считается пропавшим без вести – вероятно, он тоже получил травмы. Как сообщает РИА "Новости", у завода, где произошел взрыв, сейчас находятся сразу четыре машины "скорой помощи".

Пока информации об эвакуации не поступало.

Мэр города Боб Корнетт подчеркнул, что химический завод, на территории которого случился инцидент, производит мыло и кислоты.