Обнародованы данные о подготовке ВСУ новых провокаций в Донбассе

Вооруженные силы Украины в ближайшее время намерены осуществить новые провокации в Донбассе. Соответствующая информация содержится в заявлении властей Луганской народной республики, оказавшемся в распоряжении прессы.

Руководство ЛНР обратило внимание на то, что в течение недели в зоне конфликта должны побывать представители девяти средств массовой информации. Согласно предположению властей республики, Киев пригласил журналистов, чтобы они зафиксировали действия, которые ополченцы будут предпринимать в ответ на провокации ВСУ. Целью данной акции может быть обвинение ЛНР в нарушении режима прекращения огня, пишет сайт «Новороссия».

Ранее в четверг стало известно о планах установить в Донбассе «Пасхальное перемирие».