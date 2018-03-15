Обнародованы данные о подготовке ВСУ новых провокаций в Донбассе
15 марта 2018, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины в ближайшее время намерены осуществить новые провокации в Донбассе. Соответствующая информация содержится в заявлении властей Луганской народной республики, оказавшемся в распоряжении прессы.
Руководство ЛНР обратило внимание на то, что в течение недели в зоне конфликта должны побывать представители девяти средств массовой информации. Согласно предположению властей республики, Киев пригласил журналистов, чтобы они зафиксировали действия, которые ополченцы будут предпринимать в ответ на провокации ВСУ. Целью данной акции может быть обвинение ЛНР в нарушении режима прекращения огня, пишет сайт «Новороссия».
Ранее в четверг стало известно о планах установить в Донбассе «Пасхальное перемирие».
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