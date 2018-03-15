Пушков: Крым был русским, когда США еще толком не существовали
15 марта 2018, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Госдепа США насчет поездки президента РФ Владимира Путина в Крым. Американское внешнеполитическое ведомство отметило, что полуостров – это часть Украины.
По словам Пушкова, Госдепу следовало бы вместо высказываний насчет крымской территории рассказать о том, как США "отделяли Косово от Сербии" без какого-либо референдума.
На своей страничке в социальной сети Twitter политик отметил, что Крым был русским, когда Америки толком еще не существовало. Алексей Пушков подчеркнул, что американцы в те далекие времена "успели лишь отделиться от Великобритании", причем сделали это незаконно.
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