Пушков: Крым был русским, когда США еще толком не существовали

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Госдепа США насчет поездки президента РФ Владимира Путина в Крым. Американское внешнеполитическое ведомство отметило, что полуостров – это часть Украины.

По словам Пушкова, Госдепу следовало бы вместо высказываний насчет крымской территории рассказать о том, как США "отделяли Косово от Сербии" без какого-либо референдума.

На своей страничке в социальной сети Twitter политик отметил, что Крым был русским, когда Америки толком еще не существовало. Алексей Пушков подчеркнул, что американцы в те далекие времена "успели лишь отделиться от Великобритании", причем сделали это незаконно.