Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников высказался о планах Украины покончить с дружбой с Россией. Депутат прокомментировал заявление МИД Украины о подготовке предложения о выходе страны из СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.

"Пусть денонсируют, если считают нужным. Это будет подарком для наших политиков", — заявил Калашников и объяснил своё мнение, передаёт RT. По словам депутата, сейчас "идёт развитие тех документов и законов, которые Украина приняла по «Газпрому» и в момент реинтеграции Донбасса, с явными обвинительными уклонами в сторону России".

В договоре, который намерена денонсировать Украина, говорится о мире, партнёрстве и сотрудничестве. Но, как отметил Калашников, "мира нет, согласия нет, как и на самой Украине". "Сотрудничество, как это ни удивительно, украинцами вовсю эксплуатируется", — подчеркнул Калашников и добавил, что "некоторые наши политики уже давно предлагали денонсировать этот договор или выйти из него частично, как украинцы сейчас предлагают".