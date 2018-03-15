Франция высмеяла английского премьера Терезу Мэй

Тереза Мэй явно поторопилась, решив без серьёзных доказательств наказать Россию. Это вызвало серьёзный раскол в рядах союзников Великобритании. Как пишет влиятельная газета The Times, Франция помешала попыткам Терезы Мэй обеспечить консенсус относительно карательных действий в адрес России, обвинив Мэй в том, что она преждевременно наказывает Москву.

Причём одними возражениями дело не ограничилось – французы буквально высмеяли Терезу Мэй. Как утверждает The Times, «пресс-секретарь президента Макрона высмеял решение Мэй принять меры против Москвы после отравлений в Солсбери, назвав их политикой, основанной на фантазиях». Что и говорить, в нынешней ситуации это очень жёсткое заявление со стороны Парижа. Французские власти справедливо считают, что только в случае появления доказательств, придет время для принятия решений. Франция решила подождать улик, указывающих на российскую вовлеченность, прежде чем занять определенную позицию по этому вопросу.

Кроме этого, англичане обратили внимание на то, что постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делаттр высказался по делу об отравлении в примирительном тоне. Это вызвало настоящую панику в Лондоне – больше всего там бояться остаться в одиночестве в своей войне с Россией. Поэтому, как утверждает издание, чуть позже Елисейский дворец попытался замять ссору, хотя и показал, что не готов возложить ответственность за отравление на Россию.