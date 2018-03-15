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Как зарабатывают на войне Украины с Донбассом

15 марта 2018, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

Как зарабатывают на войне Украины с Донбассом

Очень многие эксперты пишут, что армия Украины готовится к блицкригу, причём такие заявления идут с обеих сторон. В Донбассе это заявляют, чтобы не исчезнуть из информационного фокуса из-за Сирии. Киеву важно нагнетать градус победы, убеждая миллионы жителей, что «надо потерпеть, и вот-вот наступит счастье».

Вряд ли киевская верхушка всерьёз верит в то, что Россию удастся убедить согласиться на предлагаемый Западом вариант урегулирования с миротворцами на границе и прочим бредом. Россия на все эти попытки отвечает не только тем, что отвергает подобные варианты, но и вовсе отправляет «переговорщиков» общаться с ДНР и ЛНР, а это для них неприемлемо. Ни Киев, ни Запад не признают республики и не могут с ними общаться официально.

Вялотекущая гибридная война Киева с Россией, безусловно, выгодна самой Украине. Причём именно вялотекущая, и тому масса причин. На такой войне можно отлично зарабатывать – Порошенко не даст соврать, если, конечно, будет достаточно трезв. На тех же 120-мм миномётах «Молот», убогой копии советского 120-мм миномёта, он уже неплохо заработал. А то, что эти миномёты постоянно взрываются и убивают своих же солдат, – что за беда? И на производстве разномастных, не имеющих никакой реальной боевой ценности броневиков и различных автомобильчиков Петро Олексеич тоже заработал себе и дружкам на коньяк до конца своих дней. Кстати, отражение «гибридной агрессии» России не мешает наращивать с ней же товарооборот – такая вот странная война.

На такую войну можно списывать всё что угодно, любой бардак, любые социальные проблемы – война же идёт. На ней можно утилизировать излишне пассионарных борцов, чтобы на власть не покушались. На такой войне можно отлично разворовывать бюджет страны, да и денег у Запада выпросить.

Реальная большая война Порошенко не очень выгодна. Скорее всего, в Киеве понимают, что никакая война с республиками не будет войной только с ними – неизбежно подключение армии России.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

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