Раскрыт план Великобритании по срыву ЧМ-2018 в России

Спровоцированный британскими властями скандал вокруг отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля имеет целью срыв чемпионата мира по футболу в России. Такую точку зрения высказали отечественные эксперты.

Великобритания приняла решение выслать из страны российских дипломатов и приостановить все запланированные двусторонние контакты на высоком уровне. Данный шаг предпринят в ответ на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Лондон обвинил Москву.









Проживающего в Соединенном Королевстве 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта. В настоящее время они находятся в состоянии комы. Британские власти утверждают, что пострадавшие подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», которое производится в РФ.









По мнению автора интернет-издания Regnum Юрия Баранчика, случившееся стало результатом спецоперации английских спецслужб, имеющей целью очернить российские власти и сорвать чемпионат мира по футболу, который должен состояться в РФ летом текущего года. Эксперт обратил внимание на то, что тема бойкота соревнований была поднята официальным Лондоном почти сразу же после появления сообщений об инциденте с разоблаченным британским шпионом. С соответствующими заявлениями выступил министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон.









Уже после публикации материала Баранчика стало известно, что члены британского кабинета министров и королевской семьи отказались от посещения турнира. Об этом в ходе выступления в Палате общин объявила глава правительства Тереза Мэй.









Последуют ли примеру политиков игроки английской сборной, пробившейся на чемпионат, в настоящий момент неизвестно. В национальной футбольной ассоциации накануне сообщили, что «продолжат работать с органами власти относительно участия команды в мировом первенстве».









Представители FIFA тему возможного бойкота ЧМ-2018 пока публично не комментировали. Испанская газета AS утверждает, что руководство международной организации находится в состоянии паники.









Согласно информации, оказавшейся в распоряжении журналистов, президент футбольной федерации Джанни Инфантино напуган происходящим вокруг предстоящего чемпионата. Издание предрекает, что наблюдающаяся сегодня напряженность с течением времени будет только нарастать. Это ставит проведение турнира под угрозу, резюмирует газета.