В Донбассе «Пасхальное перемирие» могут установить по инициативе ДНР

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко предложил объявить в Донбассе «Пасхальное перемирие». Православные верующие в этом году отмечают один из главных церковных праздников 8 апреля.

Захарченко предложил объявить «Пасхальное перемирие» со Страстной недели (с 1 апреля), - сообщает svpressa.ru.

Глава ДНР назвал перемирие в Донбассе, начавшееся 5 марта, самым удачным. По словам Захарченко, «весеннее перемирие» в целом соблюдается. Глава республики выразил надежду, что режим прекращения огня станет постоянным.

Захарченко попросил постоянного уполномоченного представителя ДНР в Минске Дениса Пушилина в режиме видеоконференции определить основные параметры данного перемирия, не дожидаясь заседании Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.