Военнослужащие одной из бригад украинской армии взяли в плен четырех жителей Луганской народной республики, двое из них оказались несовершеннолетними. Соответствующую информацию распространили власти самопровозглашенного государства.

В сообщении указывается, что инцидент произошел на берегу реки Северский Донец. Родителям подростков впоследствии удалось вызволить своих детей. Двух других задержанных военные передали сотрудникам Службы безопасности Украины, пишет «Русская весна».

Ранее стало известно, что СБУ неоднократно закупала у ополченцев Донбасса оружие для зачистки вышедших из-под контроля бойцов добровольческих батальонов.