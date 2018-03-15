Лондон грубо блокировал в СБ ООН заявление Москвы по делу Скрипаля

Заседание Совбеза ООН по требованию Великобритании состоялось 14 марта. Представитель российского постпредства при ООН Федор Стржижовский сегодня сообщил о том, что Великобритания заблокировала предложенный Россией проект заявления по инциденту в британском городе Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. «Дело Скрипаля» рискует привести к новой санкционной войне

По данным российских дипломатов, "краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы призывал к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО)", - сообщает Газета.ру.

Постпред России Василий Небензя потребовал от Лондона, заявившего о причастности России к отравлению, предоставить доказательства. Но российский проект по делу Скрипаля был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями Великобритании.