Лондон грубо блокировал в СБ ООН заявление Москвы по делу Скрипаля
15 марта 2018, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]
Заседание Совбеза ООН по требованию Великобритании состоялось 14 марта. Представитель российского постпредства при ООН Федор Стржижовский сегодня сообщил о том, что Великобритания заблокировала предложенный Россией проект заявления по инциденту в британском городе Солсбери, где были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
По данным российских дипломатов, "краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы призывал к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО)", - сообщает Газета.ру.
Постпред России Василий Небензя потребовал от Лондона, заявившего о причастности России к отравлению, предоставить доказательства. Но российский проект по делу Скрипаля был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями Великобритании.
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