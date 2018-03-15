Американские власти отреагировали на поездку 14 марта президента РФ Владимира Путина в Крым и в Севастополь.

Государственный департамент США в тот же день выпустил заявление под названием "Крым — это Украина".

Визит главы российского государства на полуостров был посвящен четырехлетию присоединения Крыма к России. В Крыму вчера накануне годовщины со дня проведения референдума о статусе полуострова, который состоялся 16 марта 2014 года, состоялся митинг.

"Во время сегодняшнего предвыборного митинга в Крыму президент Путин вновь повторил российские ложные притязания на украинскую территорию в еще одном открытом признании, что российское правительство пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций", — цитирует РИА Новости заявление госдепа.

В американском МИД заявили, что жители Крыма четыре года назад были вынуждены голосовать под "тщательным осмотром вооруженных российских войск". В госдепе назвали референдум "постановочным".

"В свете заявлений Путина важно привлечь внимание к нелегитимности этого постановочного "референдума". В течение последних четырех лет Россия вела кампанию принуждения и насилия, брав на прицел всех, кто выступал против аннексии", — говорится в комментарии дипломатии США.

Напомним, в марте 2014 года на референдуме 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России.