Савченко вернулась в Киев из Мюнхена, а не из России
15 марта 2018, 07:13 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Надежда Савченко вернулась на Украину из Мюнхена. В киевском аэропорту Савченко встречала ее сестра Вера. Нардеп поделилась впечатлениями от поездки в Европу.
12 марта СБУ вызвала Савченко на допрос 13 марта. Но на допрос она не явилась, так как в стране в те дни ее не было, поскольку находилась за границей. Кто-то из ее коллег предположил, что она решила скрыться от правосудия и укрывается на территории России.
Тогда пресс-служба Надежды Савченко сообщила, что та направилась на парламентскую сессию в Европарламенте. Вернувшись в Киев депутат Рады рассказала, что очень хорошо слетала, "встретила по дороге очень много хороших людей — украинцев, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу", - сообщает Газета.ру.
Савченко отказалась сообщать, откуда конкретно прилетела, посоветовав посмотреть расписание рейса, которым она прибыла в Украину.
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