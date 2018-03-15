Савченко вернулась в Киев из Мюнхена, а не из России

Депутат Верховной рады Надежда Савченко вернулась на Украину из Мюнхена. В киевском аэропорту Савченко встречала ее сестра Вера. Нардеп поделилась впечатлениями от поездки в Европу. Киев считает, что Савченко готовит военный переворот

12 марта СБУ вызвала Савченко на допрос 13 марта. Но на допрос она не явилась, так как в стране в те дни ее не было, поскольку находилась за границей. Кто-то из ее коллег предположил, что она решила скрыться от правосудия и укрывается на территории России.

Тогда пресс-служба Надежды Савченко сообщила, что та направилась на парламентскую сессию в Европарламенте. Вернувшись в Киев депутат Рады рассказала, что очень хорошо слетала, "встретила по дороге очень много хороших людей — украинцев, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу", - сообщает Газета.ру.

Савченко отказалась сообщать, откуда конкретно прилетела, посоветовав посмотреть расписание рейса, которым она прибыла в Украину.