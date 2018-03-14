Стал известен план экономической войны Великобритании с Россией

Власти Великобритании намерены объявить России экономическую войну в ответ на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Соответствующая информация оказалась в распоряжении иностранной прессы.

Газета The Independent узнала от своих источников в британском кабинете министров, что Лондон поставил цель подорвать экономику РФ. Эту задачу планируется осуществить с помощью конфискации активов российских предпринимателей. Закон, предусматривающий применение таких мер, планируется принять в ближайшем будущем.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в английском городе Солсбери в начале марта. Глава британского правительства Тереза Мэй обвинила в случившемся Москву.