Врачи не хотят повышения зарплат

На сайте «Русскоговорящие Квебека» появилось сообщение о недовольстве врачей повышением им заработной платы. Удивительно и непонятно. Квебек - это франкоговорящая провинция Канады. В ней, в отличии от других провинций Канады, имеется надёжное медицинское страхование. В рамках его страховые случаи, связанные с серьезными заболеваниями, обходятся для пострадавшего бесплатно. Однако, надо не забывать, что этот страховой фонд формируется достаточно высокими вкладами всех работающих граждан. Примерно по 100-200 долларов ежемесячно. А вот услуги таких врачей, как стоматологов и окулистов не оплачиваются из этого фонда. Поэтому обходятся они очень и очень дорого. Недавно моему товарищу удалили зуб за 500 долларов.

Упомянутое сообщение привожу в оригинале:

“Более 500 врачей и полторы сотни студентов медфакультетов опубликовали открытое письмо, в котором выразили протест против увеличения своих зарплат. В провинции Квебек множество врачей не согласны с повышением оплаты своего труда. В открытом письме медработники обратились к местному правительству с просьбой пересмотреть политику финансирования в области здравоохранения.

Они считают, что такие прибавки неуместны на фоне низких заработных плат медсестер и сложностей с доступом к здравоохранению среди обычных пациентов.

Эти повышения оплаты шокируют нас, так как наши медсёстры и другой персонал вместе с другими профессионалами своего дела находятся в сложном финансовом положении. В то же время наши пациенты вообще лишены необходимых медицинских услуг из-за огромных издержек в центральной системе финансирования канадского Минздрава», — сообщается в письме.

Против повышения зарплат выступили 213 врачей общей практики, 184 специалиста, 149 врачей-резидентов и 162 студентов-медиков.

Авторы документа предлагают не повышать им зарплаты, а все сэкономленные на этом средства передать системе здравоохранения, чтобы оказать помощь жителям провинций. “Вопреки заявлениям премьер-министра, мы считаем, что существует способ перераспределить ресурсы системы здравоохранения Квебека для содействия здоровью населения и удовлетворения потребностей пациентов”.

Напоминаем, что в стране действует универсальная для всех провинций система здравоохранения, позволяющая предоставлять медицинские услуги населению преимущественно на бесплатной основе.

Согласно официальным данным, в 2017 году годовая зарплата канадского терапевта общей практики в государственной клинике составила в среднем $260 924, хирурга – $354 915 тыс.

В послании отмечается, что за последние годы общая рабочая нагрузка на весь медперсонал в Канаде возросла в несколько раз, из-за этого многим приходиться работать на износ. При этом правительство Канады нацелено финансово поощрять лишь высококвалифицированную часть персонала, а медсёстры, которые также ежедневно занимаются значимой работой, остаются без повышения заработка.

Гаетан Барретт, министр здравоохранения и системы социального обслуживания населения Квебека, уже ознакомился с письмом и прокомментировал его так: «Если врачи считают, что им платят слишком много, то они могут оставить “лишние” деньги на столе. Я гарантирую, что найду им применение.”

Далее последовало вот такое пояснение:

“Забастовка на самом деле из-за того что им приходится иногда работать по 72 часа в неделю, а зарплата у них годовая только, в пересчёте они получают 14$ в час. Они требуют понизить количество часов в неделю. И отказываются от предложения работать еще больше часов за отдельную, дополнительную плату.”

На это я разместил вот такую реплику:

«72 часовая неделя-это потому что не стало ориентира нормального труда-Советского Союза. Напомню, что даже военнопленные немцы, работая на восстановлении, разрушенных ими, городов, работали в соответствии с трудовым законодательством, всего 48 часов в неделю. Вот так над ними в лагерях издевался Сталин».

Таковы проблемы у канадских врачей. А ведь они наиболее высокооплачиваемая категория специалистов. Я невольно вспомнил свою, явно невысокую, советскую инженерную зарплату. Но я почему-то всегда предпочитал более интересную, чем более высокооплачиваемую работу. А уж преимущества 8 часового рабочего дня трудно переоценить. Благодаря ему я ежедневно мог заниматься своими детьми, семьёй, любимыми делами. И этого, мне кажется, нельзя восполнить никакими деньгами.

А теперь про деньги.

Во-первых, никогда не надо забывать о необходимости платить подоходный налог. А в Канаде, в зависимости от размера дохода, он достигает до 52%. На эти деньги и содержатся в прекрасном состоянии и чистоте дороги, улицы и парки. А также высокооплачиваемые чиновники и полицейские, которые и не думают вымогать взятки.

Обучение в университете обходится примерно 20 000 долларов в год. Я слышал заявление одного студента, который признался, что он не сможет вернуть кредит за оплату учёбы. И это будет у него своеобразным дополнительным налогом на всю жизнь.

Сверхвысокие цены в Канаде не только на услуги стоматологов, но, например, я поинтересовался ценами на кровельный материал. Оказалось, что в России цены на металлочерепицу в 10(!) раз ниже, чем на металлическую кровлю в Канаде. При этом их кровля просто плохая. Она протекает при высоте потока воды выше 1 см., и очень скоро оцинковка начинает ржаветь.

Вот Вам и передовые технологии.

Ещё вспомнились слова Форда о том, что демократия начинается с 15 долларов в час. Так что не дотягивает Канада до Фордовской демократии.

Таким образом, высота зарплат здесь сильно компенсируется также высокими ценами. А вечное стремление заработать ещё больше денег. делает их жизнь не жизнью, а погоней за ней.



