Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, курирующий ОПК и космос, прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о возможном появлении в США космических войск. Рогозин сравнил заявление Трампа с открытием ящика Пандоры. Трамп допустил начало космической войны

Как заявил Трамп, новая американская стратегия по космосу предусматривает возможность ведения там боевых действий.

"Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры", — написал Рогозин в соцсети Twitter.

О том, что американцы планируют использовать космос в военных целях, ранее заявил российский эксперт Алексей Леонков. По его информации, Штаты намерены разместить на орбите аппараты, способные сбрасывать стержни из твердотельных сплавов под названием "Жезл Бога".