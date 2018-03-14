Рогозин об угрозе Трампа космической войной: "США открывают ящик Пандоры"
14 марта 2018, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, курирующий ОПК и космос, прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о возможном появлении в США космических войск. Рогозин сравнил заявление Трампа с открытием ящика Пандоры.
Как заявил Трамп, новая американская стратегия по космосу предусматривает возможность ведения там боевых действий.
"Если это заявление означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры", — написал Рогозин в соцсети Twitter.
О том, что американцы планируют использовать космос в военных целях, ранее заявил российский эксперт Алексей Леонков. По его информации, Штаты намерены разместить на орбите аппараты, способные сбрасывать стержни из твердотельных сплавов под названием "Жезл Бога".
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