Опубликовано видео бегства военных ВСУ от загоревшегося снаряда в Донбассе

В интернете появилось видео, на котором запечатлено бегство военнослужащих Вооруженных сил Украины от загоревшегося снаряда. Данный инцидент произошел на одном из украинских КПП в Донбассе.

Сайт «Русская весна» пишет, что воспламенившийся боеприпас находился в автомобиле задержанного руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Уточняется, что случившееся не привело к детонации других снарядов, находившихся в машине, которую осматривали силовики.

Виктор Рубан был задержан на прошлой неделе. Украинские правоохранители подозревают его в совершении ряда преступлений, в то числе в незаконном обращении с оружием.