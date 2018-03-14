Опубликовано видео бегства военных ВСУ от загоревшегося снаряда в Донбассе
14 марта 2018, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете появилось видео, на котором запечатлено бегство военнослужащих Вооруженных сил Украины от загоревшегося снаряда. Данный инцидент произошел на одном из украинских КПП в Донбассе.
Сайт «Русская весна» пишет, что воспламенившийся боеприпас находился в автомобиле задержанного руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Уточняется, что случившееся не привело к детонации других снарядов, находившихся в машине, которую осматривали силовики.
Виктор Рубан был задержан на прошлой неделе. Украинские правоохранители подозревают его в совершении ряда преступлений, в то числе в незаконном обращении с оружием.
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