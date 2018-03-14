Турция и США договорились по курдам

Силы специального назначения Турции при поддержке боевиков из «Свободной сирийской армии» (ССА) захватили господствующие высоты вокруг Африна и готовятся к штурму города. Неожиданно этот успех турецких военных в борьбе против курдов Сирии позволит Турции не только расширить свою буферную зону на севере страны, но и создать почву для нормализации отношений между Анкарой и Вашингтоном.

Турецкие войска и боевики ССА продолжают наступление в сторону Африна. Где турецким военным больше месяца оказывают сопротивление боевики из курдской партии «Демократический союз» и его боевое крыло – «Силы народной самообороны» (СНС). Анкара считает СНС террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.С начала операции «Оливковая ветвь» турецкая армия и боевики ССА заняли почти половину долины Африн и приблизились к административному центру региона на дистанцию не более 2 километров. По данным Сирийского центра по мониторингу прав человека, в окружении военных находятся около 700 тысяч человек.

Военная операция ограничивается небольшим курдским анклавом на северо-западе Сирии. Однако ранее президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган неоднократно предупреждал, что данная операция может распространиться и на Манбидж, который находится примерно в 60 км к востоку от Африна, тем самым вызвав серьезную обеспокоенность США. В настоящее время город находится под контролем курдской организации «Демократическая сила Сирии» (СДС), куда входят и бойцы из СНС. В Манбидже также дислоцированы и американские военные советники.

Продолжительное время Вашингтон в рамках борьбы с запрещенной организацией ИГИЛ оказывает военную и финансовую помощь курдам, в том числе и боевикам СНС. По мнению Анкары, благодаря этой помощи курды в ходе войны ИГИЛ смогли значительно укрепить свои позиции в регионе и установить контроль над четвертью территории Сирии.

По мере того как борьба с ИГИЛ постепенно сворачивается, сотрудничество американцев с курдскими боевиками продолжает отравлять двусторонние отношения Анкары и Вашингтона. Поэтому американское руководство для нормализации отношений со своим союзником по НАТО, согласилось пойти на уступки в курдском вопросе. На официально брифинге в начале марта в Анкаре высокопоставленный американский чиновник дал понять, что американским союзником является Турция, а не СНС. «Турция и США должны совместно решать проблему безопасности в Манбидже и мы по-прежнему привержены выполнить наши обязательства относительно присутствия СНС в Манбидже. В Манбидже должна быть достигнута какая-то договоренность по безопасности», - сказал чиновник.

А уже 13 марта турецкий министр иностранных дел Мевлут Чавушоглу в эфире турецкого телеканал NTV подтвердил, что между руководителями США и Турции достигнута договоренность о выводе бойцов СНС из Манбиджа. По словам турецкого министра, отход курдов будет проводиться под контролем Анкары и Вашингтона, которые обеспечат безопасность в регионе. Схема отхода неугодных для Турции курдских формирований изначально будет применена в Манбидже, а впоследствии и в других районах под курдским контролем, например, в Ракке и на восточном берегу Евфрата. Министры иностранных дел Турции и США намереваются обсудить «дорожную карту» по урегулированию конфликта в Сирии 19 марта в Вашингтоне.