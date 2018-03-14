Раскрыта роль американцев в подрывной деятельности СБУ в Донбассе

Служба безопасности Украины продолжает подрывную деятельность на территории Луганской народной республики, заявили в МВД самопровозглашенного государства. В заявлении, распространенном ведомством, утверждается, что СБУ согласовывает свои акции с американскими консультантами.

Также МВД сообщило, что в республике пресекли очередную операцию украинских спецслужб. Сотрудники СБУ завербовали жителя Луганской области, которого планировалось использовать в разведывательных и иных целях. Этот агент был задержан, пишет «Русская весна».

Ранее стало известно, что спецслужбы Украины освоили новую тактику борьбы с ополченцами Донбасса.