Раскрыта роль американцев в подрывной деятельности СБУ в Донбассе
14 марта 2018, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]
Служба безопасности Украины продолжает подрывную деятельность на территории Луганской народной республики, заявили в МВД самопровозглашенного государства. В заявлении, распространенном ведомством, утверждается, что СБУ согласовывает свои акции с американскими консультантами.
Также МВД сообщило, что в республике пресекли очередную операцию украинских спецслужб. Сотрудники СБУ завербовали жителя Луганской области, которого планировалось использовать в разведывательных и иных целях. Этот агент был задержан, пишет «Русская весна».
Ранее стало известно, что спецслужбы Украины освоили новую тактику борьбы с ополченцами Донбасса.
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