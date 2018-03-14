Трамп допустил начало космической войны

В составе Вооруженных сил Соединенных Штатов в ближайшем будущем могут появиться космические войска. Об этом, выступая в Калифорнии, сообщил президент страны.

По словам Дональда Трампа, новая американская стратегия по космосу предусматривает возможность ведения там боевых действий. Глава Белого дома назвал создание космических войск «отличной идеей», передает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что США приступили к разработке нескольких систем космических вооружений. В частности, утверждается, что американцы планируют разместить на орбите Земли аппараты, способные сбрасывать стержни из твердотельных сплавов.