Большинство украинцев недовольны зарплатой, показал опрос
14 марта 2018, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]
Большинство украинцев недольны своей заработанной платой. Результаты опроса жителей Украины показали, что 85 процентов работающих считают уровень заработки низким. Опрос провел Research & Branding Group.
По данным исследования, среди недовольных своей зарплатой больше всего людей в возрасте 40 — 50 лет и старше, - сообщает "Свободная пресса". Только 12 процентов украинцев зарплата устраивает.
Эти люди отметили, что заработанных денег им вполне хватает на жизнь. Три процента участников опроса вообще затруднились ответить на вопрос о деньгах.
В опросе отмечается, что женщин, недовольных зарплатой, больше, чем мужчин.
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