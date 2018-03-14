Большинство украинцев недовольны зарплатой, показал опрос

Большинство украинцев недольны своей заработанной платой. Результаты опроса жителей Украины показали, что 85 процентов работающих считают уровень заработки низким. Опрос провел Research & Branding Group.

По данным исследования, среди недовольных своей зарплатой больше всего людей в возрасте 40 — 50 лет и старше, - сообщает "Свободная пресса". Только 12 процентов украинцев зарплата устраивает.

Эти люди отметили, что заработанных денег им вполне хватает на жизнь. Три процента участников опроса вообще затруднились ответить на вопрос о деньгах.

В опросе отмечается, что женщин, недовольных зарплатой, больше, чем мужчин.