Супруга президента Украины Петра Порошенко Марина Порошенко на школьном мероприятии, посвященном кумиру Украины Тарасу Шевченко, заявила, что это ее любимый поэт. Но при чтении стихотворения любимого поэта Марина Порошенко оплошала.

Жена президента заявила, что любит творчество Тараса Шевченко. Теперь в соцсетях возмущенно обсуждают, как она вспомнила и смогла продекламировать лишь несколько строчек стихотворения "Заповіт" и продолжила читать по книге. Но и с этим не справилась, то заикалась, то сбивалась, - сообщает "Свободная пресса".

Украинцы возмущены прочтением стихов Шевченко "первой леди". В сетях пишут, что Марина Порошенко читает хуже "школьников" и вообще не знает творчество Тараса Шевченко.

Зато Порошенко громко заявила: "Фигура Тараса Шевченко для украинцев и жителей всего мира актуальна и сегодня. Несмотря на то, что мы отмечаем 156 лет со дня его смерти, он живет среди нас, в нашей памяти, в его произведениях, которые не умирают".