Порошенко призвал страны G7 не признавать выборы президента РФ в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны «Большой семерки» не признавать итоги выборов президента России на территории Крыма. Украинский президент попросил власти стран G7 не направлять в Крым своих наблюдателей на выборы.

Порошенко обсудил предстоящие выборы в России с послами стран G7, передает RT. "Это было бы критически важным для нас — получить ваше твёрдое заявление об осуждении и непризнании российских выборов в Крыму", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что в Киеве ценят твёрдую предварительную позицию государств. Украинский президент сказал европейским дипломатам: "Было бы также важным, чтобы вы не позволили вашим гражданам посетить Крым с целью мониторинга выборов там. Это может разрушить политику единого голоса по выборам в Крыму". Порошенко сказал, что имеет в виду представителей Австрии, Финляндии и Франции.