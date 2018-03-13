СБУ освоила новую тактику борьбы с ополченцами Донбасса
13 марта 2018, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]
Служба безопасности Украины освоила новый способ борьбы с людьми, воевавшими на стороне Донецкой народной республики. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Вооруженных сил самопровозглашенного государства.
В сообщении говорится, что ополченцев заманивают на контролируемую Киевом территорию с помощью пропагандистского проекта «Тебя ждут дома», который предусматривает освобождение от уголовной ответственности для участников боевых действий в Донбассе. СБУ заводит на жителей ДНР, поверивших обещаниям украинской стороны, дела и подвергает их пыткам, пишет сайт «Новороссия».
Ранее во вторник сообщалось, что воюющую в Донбассе армию Украины уличили в сокрытии истинных масштабов потерь.
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