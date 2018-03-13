В Белом доме объяснили увольнение Тиллерсона
13 марта 2018, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]
Власти США считают, что Дональд Трамп устроил кадровые перестановки в Госдепартаменте и ЦРУ перед переговорами с лидером КНДР Ким Чен Ыном специально.
Представитель Белого дома высказал мнение, что Трамп принял решение уволить госсекретаря Рекса Тиллерсона, чтобы сформировать новую команду«до начала предстоящих переговоров с северокорейским лидером, а также разных переговоров в сфере торговли, - передает RT cо ссылкой на интервью представителя Белого дома изданию The New York Times.
Перестановки в руководстве Госдепартамента и ЦРУ связаны с желанием Дональда Трампа сформировать новую команду перед переговорами с КНДР.
"Аргументы недели" писали, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона. Этот пост займет директор ЦРУ Майк Помпео, а Помпео сменит женщина.
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