В Белом доме объяснили увольнение Тиллерсона

Власти США считают, что Дональд Трамп устроил кадровые перестановки в Госдепартаменте и ЦРУ перед переговорами с лидером КНДР Ким Чен Ыном специально. Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона

Представитель Белого дома высказал мнение, что Трамп принял решение уволить госсекретаря Рекса Тиллерсона, чтобы сформировать новую команду«до начала предстоящих переговоров с северокорейским лидером, а также разных переговоров в сфере торговли, - передает RT cо ссылкой на интервью представителя Белого дома изданию The New York Times.

Перестановки в руководстве Госдепартамента и ЦРУ связаны с желанием Дональда Трампа сформировать новую команду перед переговорами с КНДР.

"Аргументы недели" писали, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона. Этот пост займет директор ЦРУ Майк Помпео, а Помпео сменит женщина.