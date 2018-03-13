Захарова высказалась об отставке Тиллерсона и кадровой перестановке в Госдепе
13 марта 2018, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во вторник, 13 марта, оперативно прокомментировала заявление американского президента Дональда Трампа о смене госсекретаря.
Трамп отправил в отставку главу американского внешнеполитического ведомства Рекса Тиллерсона и назначил госсекретарем директора ЦРУ Майка Помпео, который займется "фантастической работой".
Захарова написала свой комментарий об отставке Тиллерсона в Facebook. "Ноябрь 2017: Президент Трамп опроверг возможную замену Госсекретаря Тиллерсона на главу ЦРУ Помпео. Март 2018: Президент Трамп подтвердил, что Помпео займёт пост Госсекретаря США вместо Тиллерсона". "HighlyLikelyRussia" - добавила Захарова, в переводе - "высокая вероятность, что это Россия".
Директором ЦРУ впервые назначена женщина.
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