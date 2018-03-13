Американские астрономы доказали невозможность контакта с инопланетянами

Американские астрономы под руководством Фрэнка Дрейка провели вычисления и доказали, почему невозможен контакт с внеземными цивилизациями, отправляющими радиосигналы в открытый космос. Большая часть галактики заполнена посланиями от мертвых внеземных цивилизаций, считают американские астрономы.

Астрономическая исследовательская группа под руководством американского астрофизика Фрэнка Дрейка провела вычисления площади галактики, через которую могут проходит сигналы от внеземных цивилизаций, и времени их прохождения. Выводы оказались неутешительными.

Исследователи предполагают, что высокоразвитые цивилизации, способные посылать сигналы во Вселенную, существуют в среднем не более ста тысяч лет. И радиосигналы, отправленные ими, продолжают лететь по Млечному пути и после гибели этой цивилизации. Диаметр же Млечного пути составляет около ста тысяч световых лет. А от Солнечной системы до центра Галактики примерно 26 000 световых лет. Поэтому, если земляне и получат радиосигнал от внеземной цивилизации, то он, скорей всего, прилетит к тому времени, когда сама цивилизация, отправившая его, давно уже погибнет, пишет Lenta.ru.

Американский астрофизик Фрэнк Дрейк занимается исследованиями уже более полувека. Так, еще в 1960 году он разработал формулу оценки количества развитых цивилизаций во Вселенной. Но до сих пор большинство параметров этой формулы основаны на гипотетических предположениях ученого.