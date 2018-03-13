Мировому технологическому лидерству Германии помешала II Мировая война

"Если бы немцы не начали II Мировую войны, то совершили бы огромный рывок в технологическом развитии", - говорит президент Академии геополитических проблем генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов в видеоинтервью "Аргументам недели" на канале Youtube.



По данным из секретных архивов советской разведки, немцы уже в 1944-45 годах провели первые ядерные испытания на территории Прибалтики. В те же годы создали самый мощный транспортный самолёт, проводили успешные испытания самолётов на водородном топливе.



Часть разработок немцами было спрятано подо льдами Антарктиды. Мировые державы были устремлены на захват новых немецких технологий и новых знаний. "Американцы пытались захватить немецкие разработки по технологиям управления ядерным взрывом. СССР немного опоздал, потому что делал доброе дело, освобождая мир от фашизма, а американцы захватывали немецкие ноу-хау", - говорит Леонид Ивашов.



Полностью видеоинтервью генерал-полковника Леонида Ивашова смотрите на канале Youtube.



