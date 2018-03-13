Киев считает, что Савченко готовит военный переворот

Силовые структуры Украины располагают данными, которые позволят им выдвинуть обвинение против депутата Верховной Рады Надежды Савченко в подготовке военного переворота. СБУ вызвала Надежду Савченко на допрос, а она уехала из страны

По имеющимся сведениям, полгода назад Савченко говорила с высокопоставленными офицерами Главного управления разведки (ГУР) Украины о наведении порядка в стране. Итогом той беседы стало согласие офицеров «помочь политикам-патриотам» при определенных обстоятельствах.

Также есть информация, что Савченко обращалась за аналогичной «помощью» к майору спецназа ГУР Павлу Балову и договаривалась с руководителем «Офицерского корпуса» Владимиром Рубаном о поставках оружия из ДНР. После этого она начала собирать деньги на оплату поставок вооружения, и какую-то сумму ей собрать удалось.

Как только Надежда Савченко попадет в руки киевских силовых структур, примерно такая версия будет озвучена. Цель ясна – уничтожить Савченко как политика, а попутно скомпрометировать и других оппозиционных политиков, с которыми она общалась, пишет Lenta.ru.