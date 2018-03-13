Извержение супервулкана не может уничтожить человечество

Супервулканы небезосновательно причислены к одним из самых опасных для человечества геологических образований планеты. Их извержения оказывают влияние на климат планеты.

Исследовательская группа Университета Аризоны под руководством археолога Кертиса Марина занималась исследованием извержения индонезийского супервулкана Тоба, которое произошло примерно 74 тысячи лет назад. Изучив следы пребывания человека в местах обнаружения вулканического стекла, ученые пришли к выводу, что живших здесь людей катастрофа почти не затронула, пишет Lenta.ru.

Масса вулканического пепла и пыли, попавшая в атмосферу после суперизвержения, вызвала уменьшение интенсивности солнечного света на 25-90%. Однако морское побережье избавило людей от необходимости миграции в более благоприятную зону обитания. Море предоставляло людям ресурсы, необходимые для пропитания до тех пор, пока в атмосфере не рассеялся вулканический пепел.

Научная работа, опубликованная в журнале Nature, ставит под сомнение принятое утверждение, что извержение супервулкана могло стать причиной массового вымирания видов и глобального похолодания на Земле.