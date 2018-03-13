Японские совершеннолетние станут моложе на два года

Правительство Японии одобрило закон о снижении возраста совершеннолетия с 20 до 18 лет. Это позволит молодым японцам жениться и брать кредиты без поручительства и одобрения родителей.

Новая норма японского совершеннолетия вступит в силу в апреле 2022 года. В связи с этим впервые в истории страны будут внесены поправки в гражданский кодекс, действующий с конца XIX века. Однако действие запрета на курение, алкоголь и азартные игры для лиц в возрасте 18-19 лет останется в силе.

Одновременно со снижением брачного возраста правительство Японии уравняло его для парней и девушек до 18 лет. Сейчас японская молодежь может жениться с согласия родителей по достижении 18 лет для парней, 16 лет для девушек. Однако за последнее время количество девушек, выходящих замуж в столь юном возрасте, практически сошло на нет, сообщает ТАСС.

Ранее, в 2016 году, японское правительство снизило возраст допуска к участию в выборах, также с 20 до 18 лет, чтобы повысить вовлеченность японской молодежи в политическую жизнь своей страны.