Надежда Савченко доказала, что не сбегала в Россию
13 марта 2018, 11:55 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, которую очень ждут в СБУ для допроса и уже обвинили в бегстве в Россию, показала, где она находится на самом деле.
Народный депутат опубликовала в своем Facebook фотографии из Страсбурга, где встречается с европарламентариями по рабочим вопросам. Как пишет Савченко на своей странице, главная тема встреч – освобождение украинских политических заключенных в России и на оккупированных территориях.
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отмечает при этом, что Надежда Савченко не входит в состав украинской делегации. Хотя, как депутат, имеет полное право приехать в Страсбург.
Андрей Тетерук, замглавы фракции «Народный фронт», обвинил Надежду Савченко в том, что она скрывается на территории «страны-агрессора», когда стало известно, что Савченко не явилась на допрос в СБУ, назначенный на 13 марта.
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