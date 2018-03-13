Надежда Савченко доказала, что не сбегала в Россию

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, которую очень ждут в СБУ для допроса и уже обвинили в бегстве в Россию, показала, где она находится на самом деле. СБУ потеряли Надежду

Народный депутат опубликовала в своем Facebook фотографии из Страсбурга, где встречается с европарламентариями по рабочим вопросам. Как пишет Савченко на своей странице, главная тема встреч – освобождение украинских политических заключенных в России и на оккупированных территориях.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отмечает при этом, что Надежда Савченко не входит в состав украинской делегации. Хотя, как депутат, имеет полное право приехать в Страсбург.

Андрей Тетерук, замглавы фракции «Народный фронт», обвинил Надежду Савченко в том, что она скрывается на территории «страны-агрессора», когда стало известно, что Савченко не явилась на допрос в СБУ, назначенный на 13 марта.