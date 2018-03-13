Правительство Украины сделало «амбициозное, но очень реалистичное» предложение правительству Австралии – построить на континенте собственный космодром.

Украинские власти обещают, что космодром будет построен в течение ближайших пяти лет в случае, если австралийское правительство поддержит этот амбициозный план. «Мы можем приступить хоть завтра утром, если у Австралии найдется подходящий участок земли», - утверждает посол Украины в Австралии Николай Кулинич.

Государственное космическое агентство (ГКА) Украины еще в 2016 году подало заявку на строительство космодрома в штате Западная Австралия. Предполагаемое место строительства космодрома находится рядом с военной авиабазой Кертин в округе Кимберли. Украина готова исполнить «многолетнюю мечту Австралии о собственном космодроме».

Но не за свой счет, естественно. Украина предлагает «наших людей и наш опыт», оплачивать который будут, вероятно, частные инвесторы. Николай Кулинич напоминает, что Украина имеет все необходимые технические знания, испытанную десятилетиями производственную цепочку и долгую историю в области мировых космических исследований, пишет RT.